День города в Днепропетровске посвящен детям

Сегодня жители Днепропетровска отмечают День города - официальный 233-й год рождения.

Как передает корреспондент УНИАН, местные краеведы настаивают, что областной центр старее минимум на 200 лет, однако официальным годом основания города признан 1776 год.

Нынешний День города посвящен детям. Сегодня руководители Днепропетровска и области открыли детскую игровую площадку в одном из центральных скверов областного центра. В целом в этом году за счет 3,5 млн. грн., выделенных из местного бюджета, в городе оборудовано 10 детских площадок.

Также сегодня в центральном детском парке им. Лазаря Глобы открывается передвижной дельфинарий на 1 тыс. мест.

Под вечер на Монастырском острове возле Свято-Николаевского храма откроется IV Всеукраинского православный фестиваль „Днепровский звон-2009”. В фестивале примут участие 33 церковных звонаря, звонари-любители и церковные звонарские коллективы. Победители получат дипломы лауреатов, памятные медали и призы.

Традиционно на День города Днепропетровска ожидают праздник цветов, развлекательные и водо-спортивные шоу на Днепре. Всего запланировано 35 различных мероприятий.

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Родителям новорожденных малышей на День города Днепропетровска, который отмечается сегодня, местная власть окажет финансовую помощь в размере 5 тыс. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе городского председателя Днепропетровска.

Также каждому ребенку выпишут праздничный сертификат, в котором будет указано, что малыш родился в День города.

Эта традиция была основана в прошлом году по инициативе городского председателя Ивана КУЛИЧЕНКО. Ежегодно женщины, которые будут рожать на День города, будут получать финансовую помощь от городской власти. Таким образом, власти пытаются способствовать увеличению рождаемости, воспитанию патриотизма и любви к родному городу.

В 2008 г. в этот день в Днепропетровске родились 39 младенцев: 22 мальчика и 17 девочек. После выписки из роддома все родители новорожденных получили от местной власти финансовую помощь.

За последние годы рождаемость в Днепропетровске растет. За 7 месяцев 2009 г. в городе родилось 8 тысяч 717 младенцев, что на 986 детей больше, чем за аналогичный период прошлого года.