Ювелиры изготовили символический ключ Винницы

Сегодня жители Винницы празднуют 654-ю годовщину со дня основания города.

Как передает корреспондент УНИАН, торжественная церемония открытия праздника состоялась на майдане Независимости. Во время церемонии одна из местных ювелирных фирм презентовала символический ключ от Винницы, который мастера фирмы разработали и изготовили специально ко Дню города. Ключ изготовлен из серебра, покрытый позолотой, на ключе изображена символика и геральдика Винницы и некоторые исторические места. Длина ключа - около 30 см.

Потом состоялся карнавал, участники которого будут танцевать. После карнавала танцоры разойдутся по импровизированным театральным и танцевальным площадкам. “Изюминкой” каждой из дневных танцевальных программ будет эксклюзивный мастер-класс известных хореографов. Все они будут проходить в разное время, чтобы дать возможность жителям Винницы научиться танцев разных направлений. На майдане Независимости состоится мастер-класс Александра БОБИКА, на площади Театральной - Влада ЯМЫ, на Фонтанной площади - Григория ЧАПКИСА.

Кроме этого, на площадках будут проходить представления разных театральных трупп.

Вечером винничане и гости города увидят фееричное танцевальное шоу.

Завершится праздник зрелищным пиротехническим шоу.

Завтра в рамках празднования Дня города состоится III международный Винницианский фестиваль комедийного и пародийного кино, в котором будут принимать участие представители 8 стран. В этом году на фестиваль были присланы 250 работ, которые соревновались в четырех номинациях: "Авторский ролик", "Видеоклип", "Реклама" и "Смешное, но другое".