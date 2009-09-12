Погода на 13 сентября

Завтра в Украине будет тепло, в некоторых регионах пройдут дожди.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, 13 сентября переменная облачность. В западных областях и в Житомирской области пройдет небольшой дождь, в Карпатах и Прикарпатье умеренные дожди, местами грозы. На остальной территории без существенных осадков. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 10-15°; днем 22-27°; в западных областях 19-24°; в Карпатах ночью 3-8° тепла, днем 11-16°.

В Киевской области завтра переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура по области ночью 10-15°, днем 22-27°; в Киеве ночью 11-13°, днем 24-26°.

В столице переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура в Киеве ночью 11-13°, днем 24-26°; по области ночью 10-15°, днем 22-27°.

12 сентября температура воды в Черном и Азовском морях 19-23°, в Днепре возле Киева 19°.