Сегодня Элтон Джон встретится с журналистами в Донецке
12:27, 12 сентября 2009Общество
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СПИД-фонд направлен на помощь детям
Сегодня в Донецке всемирно известный музыкант сэр Элтон ДЖОН встретится с журналистами.
Как сообщили УНИАН организаторы визита - креативное агентство «Картель», Э.ДЖОН приезжает в Донецк вместе с учредителем фонда "АнтиСПИД" Еленой ФРАНЧУК и главой координационного совета Всеукраинской сети людей, живущих с ВИЧ, Владимиром ЖОВТЯКОМ.
Э.ДЖОН проведет пресс-конференцию, посвященную первым результатам работы проекта «Дети+». Данный проект реализуется совместно Фондом Е.ФРАНЧУК "АнтиСПИД" и СПИД-фондом Э.ДЖОНА и направлен на помощь детям, пострадавшим в результате эпидемии ВИЧ/СПИДа.
См. также "Елена Франчук: У меня друзья только среди российских миллиардеров"
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