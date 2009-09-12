Сегодня Элтон Джон встретится с журналистами в Донецке

Сегодня в Донецке всемирно известный музыкант сэр Элтон ДЖОН встретится с журналистами.

Как сообщили УНИАН организаторы визита - креативное агентство «Картель», Э.ДЖОН приезжает в Донецк вместе с учредителем фонда "АнтиСПИД" Еленой ФРАНЧУК и главой координационного совета Всеукраинской сети людей, живущих с ВИЧ, Владимиром ЖОВТЯКОМ.

Э.ДЖОН проведет пресс-конференцию, посвященную первым результатам работы проекта «Дети+». Данный проект реализуется совместно Фондом Е.ФРАНЧУК "АнтиСПИД" и СПИД-фондом Э.ДЖОНА и направлен на помощь детям, пострадавшим в результате эпидемии ВИЧ/СПИДа.

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