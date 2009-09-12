Для чего Ющенко блокировать создание миграционной службы?

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО препятствует созданию и полноценному функционированию Государственной миграционной службы, поскольку она может предотвратить злоупотребления на выборах с личными данными граждан, выехавших за границу в поисках работы.

Об этом заявил начальник Главного управления МВД Украины в АР Крым – заместитель министра внутренних дел Геннадий МОСКАЛЬ в комментарии еженедельнику «Зеркало недели».

«Не стоит забывать о приближающихся президентских выборах. А ведь как только возникнет миграционная служба, она сразу же создаст полный и точный реестр избирателей и будет его контролировать, а это не всех устраивает. Ведь тогда уже не будет такой высокой явки на выборах, например, в западных регионах Украины», - сказал он

По мнению Г.МОСКАЛЯ, электоральные злоупотребления с голосами граждан, выезжающими за пределы Украины в поисках работы, достаточно распространены в западном регионе.

«Возьмем, к примеру, Черновицкую область, откуда я родом. По официальным данным, в ней проживает около 900 тыс. населения. Из них приблизительно 600 тыс. избирателей. Из них (ведь не ездят на заработки пионеры и пенсионеры) приблизительно 350 тыс. находятся за границей. А на любых выборах явка составляет, как правило, 95–98%», - отметил Г.Москаль.

Также он предполагает, что эффективная деятельность миграционной службы позволит исключить из избирательных списков по крайней мере тех соотечественников, которые успели получить иностранное гражданство.

«Государственная миграционная служба соберет информацию, кто куда выехал, по каждому селу. Затем миграционным службам соответствующих стран будут направлены запросы относительно того, не обрели ли эти люди новое гражданство. Получив ответы, служба обратится в ЦИК, чтобы исключить из списка избирателей граждан других стран, как и должно быть по закону», - сказал Г.МОСКАЛЬ

Именно такого развития событий, по его мнению, и опасается действующий глава государства.

«Реально нельзя привлечь к ответственности человека, который является гражданином хоть 10 государств, однако не дать ему зарегистрироваться кандидатом в Президенты, депутаты, не предоставить ему возможность голосовать и быть госслужащим - можно… Это как раз и будет обязанностью Государственной миграционной службы. И именно поэтому Ющенко и боится ее создания», — пояснил Г.МОСКАЛЬ.

Справка УНИАН. Кабинет министров Украины издал постановления от 17 июля 2009 года №750 «Вопросы Государственной миграционной службы Украины», от 29 июля 2009 года №807 «Некоторые вопросы организации деятельности Государственной миграционной службы», №810 «О внесении изменений и признании утратившими действие некоторых актов Кабинета министров Украины», распоряжения от 29 июля 2009 года №958-р «Вопросы перевода системы регистрационного учета физических лиц с бумажных на электронные носители», которыми решены вопросы, связанные с функционированием Государственной миграционной службы Украины.

27 августа Президент Виктор ЮЩЕНКО остановил действие отдельных положений вышеупомянутых постановлений правительства и одновременно обратился с представлением в Конституционный суд. Глава государства отмечает, что вопросы изменения объема функций Министерства внутренних дел Украины, связанных с противодействием незаконной миграции, изменения общей структуры и численности МВД, в соответствии с Конституцией Украины, может решать исключительно Верховная Рада Украины путем принятия законов. Следовательно, считает Президент, Кабинет министров нарушил требования Основного Закона.