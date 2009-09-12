Милиция задержала продавца боеприпасов времен войны

В Запорожской области милиция задержала мужчину, который откапывал и продавал боеприпасы времен Второй мировой войны.

Как сообщали УНИАН в Центре общественных связей Запорожского главка милиции, жителя с. Зеленый Гай, который проводил раскопки в местах боевых действий и изымал боеприпасы времен войны, задержали в Васильевском районе области, где он пытался реализовать три гранаты и 135 патронов калибра 7,62 мм.

"Во время обыска по месту жительства задержанного сотрудники милиции обнаружили еще 2 гранаты, несколько артснарядов, около сотни патронов и 600 грамм тола, собственноручно добытого из старых боеприпасов", - сообщили в ЦОС.

На данный момент в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 263 Уголовного кодекса Украины - "Незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами".