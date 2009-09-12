Правительство сегодня утвердит проект бюджета?

12 сентября состоится внеочередное заседание Кабинета министров Украины.

Как сообщается на правительственном портале, заседание начнется в 15.00.

Вход в Дом правительства – с ул. Грушевского, 12/2, 1-й и 3-й подъезды, 7-й этаж.

В сообщении не уточняется, какой будет повестка дня. РИА "Новости" со ссылкой на и.о.министра финансов Украины Игоря Уманского сообщает, что правительство Украины планирует в субботу утвердить проект бюджета на 2010 год и принять основные макроэкономические показатели бюджета.