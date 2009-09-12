Мировые цены на нефть значительно упали

Цены на нефть на мировых рынках 11 сентября упали на 2-2,5 доллара, несмотря на дальнейшее понижение курса доллара и данные о больших, чем ожидалось, резервах топлива в США, сообщает Reuters.

На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость фьючерсов с поставкой в октябре на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil упала на 2,65 долл. - до 69,29 долл. за баррель.

Цена фьючерсов с поставкой в октябре на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) снизилась на 2,17 долл. - до 67,69 долл. за баррель.