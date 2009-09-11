Организаторы "Червоной руты" стремятся сохранить статус фестиваля

Директор Всеукраинского фестиваля современной песни и популярной музыки “Червона рута” Тарас МЕЛЬНИК считает важным сохранить статус этого фестиваля как площадки для украинских исполнителей и украинской культуры.

Об этом Т.МЕЛЬНИК заявил на пресс-конференции в УНИАН.

“У таких звезд, как БЕЙОНСЕ, есть много площадок для выступлений. Наш фестиваль – для украинских исполнителей, для того, чтобы они имели возможность реализовать свои способности именно внутри страны”, - сказал Т.МЕЛЬНИК.

По его словам, в рамках фестиваля “Червона рута” будут представлены, кроме собственно конкурсных соревнований, литературно-музыкальные вечера, книжные ярмарки, украинские документальные и художественные фильмы, спектакли украинских театров, концерты фольклорных коллективов, выставки-ярмарки народных ремесел, а также выставка современного изобразительного искусства.

Т.МЕЛЬНИК также сообщил, что в рамках фестиваля состоится концерт фольклорных коллективов зарубежных украинцев “Украинцы всех стран - объединяйтесь!”.

В свою очередь, первый заместитель председателя Черновицкой облгосадминистрации Виктор ПАВЛЮК добавил, что во время фестиваля планируется презентация диска классических произведений Владимира Ивасюка, а также открытие наибольшего в Украине культурно-развлекательного центра. “Мероприятия будут проходить в Летнем театре, в котором проходила первая “Червона рута”. Он отреставрирован должным образом и готов к приему фестиваля”, - отметил В.ПАВЛЮК.

При этом Т.МЕЛЬНИК ДОбавил, что мероприятия фестиваля планирует посетить Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО.

“В этом году фестиваль будет отмечать свой 20-летний юбилей. Знаковым является то, что именно сейчас фестиваль возвращается домой, в Черновцы, где он когда-то родился. Фестиваль проходит при поддержке Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО и в соответствии с планом работы Министерства культуры”, - сказал заместитель министра культуры и туризма Николай ЯКОВИНА.

Как сообщал УНИАН, 16-20 сентября в Черновцах состоится юбилейный Всеукраинский фестиваль современной песни и популярной музыки «Червона рута» с участием почти 400 молодых исполнителей в разных музыкальных жанрах.

Справка УНИАН. Первый фестиваль украинской современной эстрадной песни «Червона рута» состоялся еще во времена СССР, 18-24 сентября 1989 года в Черновцах, в знак того, что на Буковине жил и творил автор одноименной песни, популярный исполнитель и композитор Владимир Ивасюк.

Почти 90% известных, популярных в Украине и за ее пределами отечественных исполнителей открыла «Червона рута». Среди них: Ирина БИЛЫК, Мария БУРМАКА, Александр ПОНОМАРЕВ, Жанна БОДНАРУК, Ани ЛОРАК, РУСЛАНА, Ирина ШИНКАРУК, Катя ЧИЛЛИ, Марина ОДОЛСКАЯ, Катя БУЖИНСКАЯ, Андрей КРАВЧУК, РОСАВА, Виктор ПАВЛИК, группы “Кому вниз”, “Брати Гадюкіни”, “ВВ”, “Скрябін”, “Мертвий півень”, “Плач Єремії”, “Пікардійська терція”, “Брати Блюзу”, “Тартак”, “Танок на майдані Конго”, “Шао-Бао” и многие другие.