Власти Львова нашли помещение для Форума издателей

Форум издателей во Львове будет иметь свое помещение на улице Валовой, 2.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета, сейчас здесь размещено управление государственной регистрации, которое вскоре переедет в дом на улице Весенней, 4.

«Мы с Президентом Форума издателей госпожой Александрой КОВАЛЬ уже не раз обсуждали этот вопрос и пришли к взаимопониманию. Сейчас нужно сделать ряд формальных процедур. Следующий Форум уже будут готовить в новом помещении», – заявил УНИАН городской председатель Львова Андрей САДОВОЙ.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО сегодня во время торжественного открытия Форума во Львове дал поручение властям Львовской области и города найти постоянное помещение для Международного форума издателей.