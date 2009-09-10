Близ Ровно построят коттеджный город из глины, соломы и древесины

Жилые дома, построенные из глины, соломы и древесины через два года появятся в селе Радиславовка Ровенской области, в 12 километрах от областного центра.

Как передает корреспондент УНИАН, на презентации данного проекта, инициатором которого выступила областная организация «Украинской ассоциации маркетинга», было сообщено, что это будет реальное жилье, крепкое, экологическое и экономное. Стоимость квадратного метра в нем, по подсчетам авторов проекта, - от 200 до 300 долларов.

Для реализации проекта уже отведен земельный участок площадью 7,5 га, подписаны все необходимые документы.

Разработали проект ровенские научные работники, а будет воплощать его в жизнь обслуживающий кооператив «Ланы Полесья».

Директор этого кооператива Юрий МУЛЯР заметил на презентации: «Мы хотим построить экологически чистый массив из местных стройматериалов. Солома же - очень распространенный и дешевый материал. Деревянные каркасы домов будут заполняться соломенными тюками. Также в новом массиве планируется использование альтернативных источников энергии, а для обустройства дорог будет применен геотекстиль украинского производства».

Всего планируется построить 56 коттеджей.