Украина и Россия могут обсудить новое соглашение по газу в октябре

Украина и Российская Федерация могут подготовить к очередному заседанию Комитета по вопросам экономического сотрудничества украинско-российской межгосударственной комиссии новое межправительственное соглашение по отношениям в газовой сфере, которым будут закреплены положения контракта, заключенного в начале года между НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром».

Как передает корреспондент УНИАН, об заявил журналистам министр топлива и энергетики Юрий ПРОДАН в ходе «горячей» телефонной линии, проходившей сегодня в министерстве.

Он отметил, что в настоящее время стороны ведут подготовку проекта соответствующего документа.

«Если мы достигнем определенных договоренностей (по проекту соглашения - УНИАН), то вынесем (на заседание межгосударственного комитета – УНИАН). У обеих сторон есть стремление к тому, что нужно сегодня упорядочить нормативно-правовую базу. Это было зафиксировано», - сказал министр.

По словам Ю. ПРОДАНА, в новом документе необходимо предусмотреть определенные гарантии правительств по обязательствам хозяйствующих субъектов, возникшим по январским газовым соглашениям. При этом министр считает, что новым соглашением нужно предусмотреть механизм для решения спорных вопросов в случае невозможности их урегулирования на уровне компаний.

Справка УНИАН. 19 января 2009 года НАК "Нафтогаз Украины" и ОАО "Газпром" подписали договоры о поставках и транзите газа на 2009-2019 годы. В частности, Украина получила скидку в 20% от среднеевропейской цены на газ, которая в первом квартале 2009 года составляла 450 долл. за тыс. куб. м. Украинская сторона, в свою очередь, сохраняет ставку транзита в 2009 году на уровне 2008 года - 1,7 долл. за тыс. куб. м на 100 км. Цена изменяется по формуле ежеквартально. Объем поставки газа в Украину в 2009 году зафиксирован на уровне 40 млрд. куб. м.