В Херсоне убили известного художника и его жену

Сегодня в центре Херсона на ул. Горького в собственной квартире были найдены мертвыми известный украинский художник Александр Бережной и его жена.

Об этом УНИАН сообщил информированный источник в правоохранительных органах.

По информации собеседника агентства, убийство произошло около 17.00.

У А.Бережного и его жены были выявлены многочисленные ножевые ранения, в частности женщине неизвестные перерезали горло.

По предварительным данным следственно-оперативной группы, визуально из квартиры ни картины, ни что-либо другое не пропало.