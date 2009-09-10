В Херсоне убили известного художника и его жену
18:38, 10 сентября 2009Общество
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Женщине перерезали горло
Сегодня в центре Херсона на ул. Горького в собственной квартире были найдены мертвыми известный украинский художник Александр Бережной и его жена.
Об этом УНИАН сообщил информированный источник в правоохранительных органах.
По информации собеседника агентства, убийство произошло около 17.00.
У А.Бережного и его жены были выявлены многочисленные ножевые ранения, в частности женщине неизвестные перерезали горло.
По предварительным данным следственно-оперативной группы, визуально из квартиры ни картины, ни что-либо другое не пропало.
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