Королевская посчитала, сколько должна стоить лицензия для казино

Концепция проекта закона «О государственном регулировании деятельности в сфере игорного бизнеса», предложенная Министерством финансов, требует доработки в части увеличения стоимости лицензий для игорных заведений.

Такое мнение в комментарии УНИАН выразила председатель Комитета Верховной Рады по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ.

По ее словам, стоимость лицензий для игорных заведений, предложенная Минфином, слишком занижена. «С учетом снижения курса гривни, среднегодового показателя инфляции, эта сумма должна быть больше, чем 2 млн. грн.», - заявила она.

Н.КОРОЛЕВСКАЯ считает целесообразным продолжить консультации относительно ставки налогообложения для игорных заведений. «15% ставка налогообложения - это неадекватный «подарок» бизнесу, который не имеет производства, инноваций и не несет полезной социальной нагрузки. Это одна из самых низких ставок налогообложения в мире, и я убеждена, что игорный бизнес в Украине должен функционировать, как и в большинстве стран мира, по наиболее высоким ставкам налога», - отметила депутат.

Кроме того, по словам Н.КОРОЛЕВСКОЙ, необходимо дифференцировать подход к казино и игровым автоматам: неправильно уравнивать эти два сегмента игорного бизнеса. По ее мнению, большинство проблем, приведших к закрытию игорного бизнеса, были связаны с игровыми автоматами. «Поэтому, полагаю, что новый закон должен сдерживать развитие этого сегмента - как наиболее социально опасного», - подчеркнула она.

В то же время председатель комитета считает предложение о введении предельного срока эксплуатации автоматов на 5 лет таким, что не отвечает принципам рыночной экономики и лоббирует интересы производителей и импортеров этого оборудования.

В целом предложения Минфина, по мнению Н.КОРОЛЕВСКОЙ, являются спорными и требуют доработки и консультаций.

Как сообщал УНИАН, в конце августа Министерство финансов разработало концепцию проекта закона «О государственном регулировании деятельности в сфере игорного бизнеса».

Согласно концепции, лицензия на осуществление лицензированного вида хозяйственной деятельности в сфере игорного бизнеса является бессрочной.

Плата за лицензию вносится в следующем размере: 2 млн. грн. - на организацию и проведение азартных игр в казино и в залах игровых автоматов, 1 млн. грн. - на организацию и проведение азартных игр в букмекерских конторах и через электронное заведение, 5 млн. грн. - на осуществление хозяйственной деятельности по производству, оптовой и розничной продаже игорного оборудования.

На каждое игорное заведение выдается приложение к лицензии, за которое ежегодно вносится плата в следующем размере: 100 тыс. грн. - на каждое казино и зал игровых автоматов; 50 тыс. грн. - за каждую букмекерскую контору. Плата за приложение к лицензии направляется в государственный бюджет.

Ставка налога с дохода, полученного организатором азартных игр, составляет 15%.

Стоимость торгового патента на осуществление операций по предоставлению услуг в сфере игорного бизнеса устанавливается местным самоуправлением по согласованию с Минфином в фиксированном размере (за год), но не может быть меньше, чем действующая стоимость такого торгового патента для использования соответствующего игорного оборудования, увеличенная в три раза, кроме случаев использования кегельбанов и столов для бильярда.

Справка УНИАН. Закон о запрете игорного бизнеса в Украине вступил в силу в конце июня.

Закон действует до принятия специального законодательства, которое предусматривает право осуществления игорного бизнеса в специально созданных игорных зонах.

Со дня вступления в силу данного закона выдача лицензий на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в Украине прекращается, а лицензии, выданные субъектам предпринимательской деятельности до дня вступления в силу этого закона, аннулируются.

Кабинет министров Украины в течение трех месяцев со дня вступления в силу данного закона обязан разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады Украины законопроект о деятельности по организации и проведению азартных игр в специально отведенных для этого игорных зонах.

13 июля премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО признала, что законодательный запрет игорного бизнеса привел к тенизации этой сферы деятельности.