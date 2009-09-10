Россия "играет на публику", а не готовится к агрессии против Украины?

Российская Федерация принятием поправок к Закону «Об обороне», который предусматривает возможность оперативного использования российских Вооруженных сил за пределами РФ, будет способствовать росту антироссийских настроений в Украине среди политиков и рядовых граждан.

Такое мнение корреспонденту УНИАН в Варшаве выразил аналитик польского Фонда Батория (Batory Foundation) Гжегож ГРОМАДСКИЙ.

Эксперт отметил, что ни один народ не любит, когда другой вмешивается в его внутренние дела, или, тем более, угрожает. «Такие действия контрупродуктивные (для россиян), поскольку укрепляют антироссийских политиков в Украине», - сказал Г.ГРОМАДСКИЙ.

По его мнению, россияне изменениями к упомянутому закону скорее «играют на публику», чем действительно готовятся к агрессии против Украины. «Это игра, а не приготовление к агрессии», - сказал он.

Эксперт добавил, что, скорее всего, российская власть традиционно хочет показать своим гражданам, каким сильным государством является Россия и как решительно она будет отстаивать национальные интересы.

Г.ГРОМАДСКИЙ также заметил, что россиянам в действительности для военной агрессии против других государств не нужны изменения к национальному законодательству, о чем хорошо засвидетельствовали события августа 2008 года, когда российские войска вошли на территорию Грузии.

В то же время он выразил сомнение, что россияне осмелятся начать военную кампанию против Украины в Крыму. «Я себе не представляю такого сценария», - сказал он.

Однако эксперт не исключил российских провокаций, связанных с Черноморским флотом РФ, который базируется в Севастополе.

Как сообщал УНИАН, 9 сентября Государственная дума РФ единодушно в первом чтении приняла инициированные Президентом России Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ поправки к Закону «Об обороне», которые предусматривают возможность оперативного использования российских вооруженных сил за пределами РФ.

Предусмотрено, что формирования вооруженных сил РФ могут оперативно использоваться за пределами территории России для решения следующих задач: отражение нападения на вооруженные силы РФ или другие войска, дислоцированные за пределами территории РФ; отражение или предотвращение агрессии против другого государства; защита граждан РФ за рубежом; борьба с пиратством и с целью обеспечения безопасности судоходства.

В свою очередь, украинская сторона выразила обеспокоенность этим законопроектом о порядке использования вооруженных сил России за пределами страны.

Вице-спикер Госдумы РФ Владимир ЖИРИНОВСКИЙ выразил уверенность, что принятие этих поправок не коснется российско-украинских отношений.