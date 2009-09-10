9 сентября на своем заседании Кабинет министров одобрил Градостроительный кодекс.

Об этом сообщила УНИАН пресс-служба Министерства регионального развития и строительства со ссылкой на министра регионального развития и строительства Василия КУЙБИДУ.

По его словам, кодекс аккумулирует положение основных законов Украины, которые непосредственно регулируют вопрос планирования и застройки территорий, а именно «О планировании и застройке территорий», «Об основах градостроения», «Об архитектурной деятельности».

«Цель Градостроительного кодекса – систематизация законодательства в сфере градостроения, создание благоприятных условий для последующего развития градостроительной деятельности, привлечение инвесторов и населения в процесс развития населенных пунктов, упорядочение развития территорий в соответствии с решениями градостроительной документации, установление ведущего значения градостроительной документации и местных правил в урегулировании развития населенных пунктов и территорий, повышения уровня гарантий для инвестиций в строительство за счет принятия принципиальных решений на начальных этапах размещения строительства объектов», - сказал министр.

В.КУЙБИДА подчеркнул, что принятие Градостроительного кодекса будет способствовать усовершенствованию порядка и прозрачности принятия решений по вопросам градостроения, эффективному использованию территорий, усовершенствованию порядка подготовки и утверждения проектной документации для строительства, усилит контроль за строительством и использованием территорий.

По его словам, после принятия Градостроительного кодекса Украины будут отменены Законы Украины «Об основах градостроения», «О планировании и застройке территорий», статьи 5, 10, 15 и 20 Закона Украины «Об архитектурной деятельности».

Напомним, концепцию Градостроительного кодекса правительство одобрило 18 июля 2007 года своим распоряжением №536-р.