Доллар на межбанке рушится

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 8,6225/8,6765 грн./долл., к 12:00 цены обвалились – 8,4220/8,4680 грн./долл.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

Торги по российскому рублю стартовали котировками 0,2761/0,2783 грн./рубль, к 12:00 цены упали до 0,2695/0,2814 грн./рубль. На российском валютном рынке курс доллар-рубль снизился и к 12:00 установился на уровне 31,1845 рублей за доллар (-0,1255).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,4481/1,4483 долл./евро, изменяясь в достаточно узком коридоре. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 12,4860/12,5520 грн./евро, к 12:00 цены, вслед за долларом, ушли вниз – 12,1860/12,2430 грн./евро.