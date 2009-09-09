Судовладелец “Арианы” договорился о сумме выкупа за украинский экипаж

Владелец захваченного в плен судна “Ариана” с украинским экипажем на борту договорился с пиратами о сумме выкупа.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Нины КАРПАЧЁВОЙ.

Вместе с тем в пресс-службе не уточнили, на какой сумме выкупа сошлись судовладелец и пираты.

Как сообщал УНИАН, балкер «Ариана», который шел под флагом Мальты и перевозил 35 тысяч тонн сои из Бразилии в Иран, был захвачен пиратами в ночь на 2 мая. Владеет «Арианой» зарегистрированная на Мальте компания «Тандела шипинг». Судно находится в управлении у греческой компании Alloceans Shipping Cо. Ltd. В плену у пиратов находится экипаж в составе 24 украинцев, жителей Одесской и Николаевской областей. За освобождение судна пираты ранее затребовали 10 млн. дол.