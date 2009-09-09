Данилишин решил, что главные угрозы гривне уже устранены

Министр экономики Украины Богдан ДАНИЛИШИН заявляет, что у Национального банка Украины (НБУ) достаточно резервов, чтобы поддерживать стабильный курс гривни.

Об этом он сказал в интервью российскому изданию «Ведомости».

«Главные угрозы устранены. У Нацбанка сейчас достаточно резервов, чтобы поддерживать стабильный курс национальной валюты», – сказал он.

При этом Б.ДАНИЛИШИН выразил уверенность, что резервов НБУ в размере 29 млрд. долл. хватит в случае, если произойдет рецидив мирового финансового кризиса.

«Их хватит. А все неприятности будем решать по мере поступления», – добавил он.