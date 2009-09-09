Венгерский бизнес Фирташа перешел людям с фамилией Путин

Российские журналисты разыскали одного из загадочных российских бизнесменов, которые помогли Дмитрию Фирташу расстаться с его венгерским газовым трейдером Emfesz. Это бывший сотрудник КГБ, предприниматель Сергей Прокопьев. В партнерах у Прокопьева сразу два Путина — Игорь и Олег. Об этом пишет"Дело".

В конце апреля украинский партнер "Газпрома" Дмитрий Фирташ (контролирует половину Rosukrenergo, RUE) лишился ценного актива — венгерского трейдера Emfesz: гендиректор компании Иштван Гоцци воспользовался выданной ему несколько лет назад доверенностью на ее продажу, и Emfesz за $1 досталась швейцарской RosGas AG.

В июне Гоцци рассказал, что продал Emfesz российским бизнесменам. Назвать их имена Гоцци отказался, но менеджер компании, входящей в Group DF Фирташа, сообщил, что одного из этих предпринимателей зовут Сергеем Прокопьевым.

Российской газете удалось найти Прокопьева. Он, по его собственным словам, бизнесмен, служил в КГБ. Прокопьев подтвердил, что участвовал в сделке с Emfesz. Совладельцев швейцарской RosGas он не раскрывает, но говорит, что знал Гоцци еще с того времени, когда тот работал в "Сибуре". По словам Прокопьева, он совершал сделку не для себя, а получил "указание сверху" и исполнял гражданский долг: нужно было сохранить для России венгерский рынок, а для "Газпрома" — деньги. Возникли подозрения, что Фирташ может не вернуть деньги, и единственным способом не упустить контроль над ситуацией была продажа Emfesz.

У Прокопьева есть партнеры с известной фамилией. По данным ЕГРЮЛ, ему принадлежит 25% ООО "Нефтебитум", остальные 75% — у тюменского ООО "Запсибойлгаз", 76% которого, в свою очередь, принадлежит сейшельской Integrity Investments, а 24% — Олегу Валерьевичу Путину. Прокопьев также владеет 25% московского ООО "Стройформат", где еще 25% — у Игоря Валерьевича Путина. Прокопьев говорит, что Олег и Игорь — братья, но родственники ли они премьер-министра Владимира Путина, он не знает.

Эти люди не являются родственниками Путина, утверждает пресс-секретарь премьер-министра Дмитрий Песков.

Игорь Путин отказался сказать прессе, родственник он премьеру или просто однофамилец, но он уверен, что их предки вышли из одной и той же тверской деревни. По словам Игоря, он учился в военном училище, окончил Курганский машиностроительный институт, занялся бизнесом; лично с Владимиром Путиным не встречался.

"Сергей (Прокопьев) предложил нам с братом поучаствовать в проекте (по продаже Emfesz), — говорит Игорь Путин. — И мы решили попробовать — рисков мы не боимся. Что касается наших родственных связей, то без связей и знакомств попасть в газовый бизнес невозможно, прежде чем кто-то туда придет, его несколько раз перепроверят, особенно такая организация, как "Газпром".