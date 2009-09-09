Крымский парламент рассмотрит 25 вопросов

На пленарной неделе сессии Верховного Совета АРК, которая состоится 16-18 сентября, крымские депутаты рассмотрят 25 вопросов.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение Президиума ВС АРК опубликовано на официальном сайте крымского парламента.

В проект повестки дня на пленарную неделю 16-18 сентября внесены следующие вопросы: "О проведении в Автономной Республике Крым Года ветеранов Великой Отечественной войны", "О моратории на повышение цен и тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения АРК", о ходе подготовки объектов жизнеобеспечения АРК к устойчивому функционированию в осенне-зимний период 2009-2010 годов, "О Программе Автономной Республики Крым "Жилье - инвалидам"на 2009-2013 годы", "О Комплексной региональной программе развития жилищного строительства в Автономной Республике Крым на 2009 год", "Об обращении в Верховную Раду Украины по вопросу о предоставлении льгот по оплате за пользование жильем детям войны".

Кроме того, к рассмотрению запланированы вопросы о мерах по организации изучения в учебных заведениях Крыма положений Конституции АРК, об обеспечении полноценного лечения детей в детских санаторно-курортных учреждениях, расположенных на территории автономии. Также депутаты рассмотрят ряд вопросов по управлению имуществом АРК и внесение изменений в бюджет АРК на 2009 год.

Как сообщал УНИАН, в соответствии с решением Президиума ВС АРК 16 сентября в Симферополе откроется VIII сессия Верховного Совета Автономной Республики Крым пятого созыва.