Украина наращивает импорт рыбных консервов и пресервов. Такие данные УНИАН предоставили в Украинском государственном информационно-аналитическом центре мониторинга внешних товарных рынков («Госвнешинформ»).

«Мы можем констатировать серьезный рост импорта готовых продуктов: рыбных консервов и пресервов, что также связано с относительно приемлемой ценой на эти продукты для среднестатистического украинца», - отмечают специалисты «Госвнешинформа».

По данным центра, в целом за период с ноября 2008 по июль 2009 года импорт рыбных консервов и пресервов увеличился на 25% - до 19,6 тыс. тонн.