Тернополянин раскрыл секрет гигантской картошки

Житель Тернополя Михаил РЫБАК вырастил картофелину весом 1,64 кг.

Как сообщил корреспонденту УНИАН сам огородник, специальный сорт картофеля он приобрел в свое время в Киеве за 15 грн./кг, когда ездил в столицу на награждение от журнала “Мир садовода” за выращенные гигантских размеров морковь и тыкву.

“Этот сорт картофеля не является результатом какой-то генной технологии, ведь его едят колорадские жуки и другие вредители”, – отметил М.РЫБАК. Секрет урожая объясняет ранней посадкой и внесением удобрений. “Подкармливаю свой огород только разведенными “курячками” или навозом, никаких химикатов не использую”, – заверяет М.РЫБАК. Перед посадкой он еще обрабатывает картофель спецсредством от вредителей.

По его словам, под одним кустом картофеля он собирает от 1 до 10 плодов. “Но чем больше картофелин, тем меньше их вес”, – отметил огородник.

М.РЫБАК известен в Тернополе выращиванием овощей-гигантов. В начале 2000-х годов он вырастил морковь, которая завесила 0,5 кг, и тыкву на 35,5 кг, впоследствии – свекла весом 0,7 кг. Со своими достижениями М.РЫБАК неоднократно ездил на сельскохозяйственные выставки, а также становился победителем всеукраинских изданий для дачников и конкурсов в местных СМИ на самый большой выращенный овощ.