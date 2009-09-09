Восстановление мировой экономики может произойти раньше

Восстановление мировой экономики может начаться на квартал раньше, чем ожидается. Об этом заявил глава Международного валютного фонда (МВФ) Доминик Стросс-Кан, передает Reuters со ссылкой на итальянские СМИ.

"Что касается мировой экономики, мы уже год говорим, что восстановление произойдет в первой половине 2010 г. Но это может произойти и на квартал раньше, и тогда это было бы хорошо", - сказал глава МВФ, впрочем не уточнив, имеет ли он в виду IV квартал 2009 г. или I квартал 2010 г.

"Мы видим свет в конце туннеля, но кризис продолжается", - добавил Д.Стросс-Кан.

На текущей неделе МВФ опубликует новые прогнозы по мировой экономике. Ранее сообщалось, что, по неофициальным данным, МВФ улучшит прогноз по сокращению мирового ВВП в 2009 г. с 1,4% до 1,3%, а прогноз роста мировой экономики в 2010 г. будет повышен с 2,5% до 2,9%. Свой предыдущий прогноз МВФ обнародовал 8 июля с.г., при этом прогноз по сокращению мирового ВВП в текущем году тогда, наоборот, был понижен с 1,3% до 1,4%.

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