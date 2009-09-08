Верховный Суд отказал семье Кушнарева

Верховный Суд Украины отказал семье народного депутата Евгения Кушнарева, погибшего на охоте, в удовлетворении кассационной жалобы о пересмотре дела.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе суда, соответствующее постановление было оглашено сегодня коллегией ВСУ, которая таким образом оставила в силе постановление Апелляционного суда Харьковской области, закрывшего дело и удовлетворившего ходатайство об амнистии Дмитрия ЗАВАЛЬНОГО, которого обвиняли в убийстве по неосторожности.

Как отметили в пресс-службе, родственнике Е.Кушнарева в своей жалобе просили пересмотреть постановление Апелляционного суда, поскольку считают, что досудебное следствие было проведено нетщательно.

Постановление ВСУ вступило в силу с момента его провозглашения.

Как сообщал УНИАН, Е.Кушнарев умер 17 января 2007 г. в Изюмской больнице от полученного накануне ранения на охоте.

По факту смерти Е.Кушнарева прокуратура Харьковской области возбудила уголовное дело по статье «убийство по неосторожности».

Согласно официальной информации прокурора Харьковской области Василия СИНЧУКА, Е.Кушнарев был ранен выстрелом из охотничьего карабина, который осуществил помощник-консультант народного депутата Украины Дмитрия ШЕНЦЕВА Д.ЗАВАЛЬНЫЙ.

В мае этого года суд удовлетворил обращение Д.ЗАВАЛЬНОГО об амнистии.