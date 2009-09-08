В Киеве ограбили ювелирный магазин: приметы преступника «интересные»

Вчера в Шевченковском районе Киева было совершено ограбление ювелирного магазина.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил начальник ГУ МВД Украины в г. Киеве Виталий ЯРЕМА.

По его словам, неизвестный мужчина зашел в магазин, и, угрожая пистолетом, украл шесть браслетов на общую сумму 30 тысяч гривень, после чего скрылся. Милиция принимает меры по его задержанию.

В.ЯРЕМА не исключил, что нападавшим может быть человек, который разыскивается за ограбление ряда банковских учреждений в Киеве. "Приметы там интересные. Возможно, это один и тот же человек", - сказал В.ЯРЕМА.