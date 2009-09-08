УБОП во время «сходки» задержал 17 членов преступной группировки

На Прикарпатье во время «сходки» УБОП задержал 17 человек – членов преступной группировки.

Об этом УНИАН сообщил руководитель Центра связей с общественностью Управления МВД Украины в Ивано-Франковской области Василий ГУЛЬТАЙЧУК.

По его словам, сотрудники спецподразделения УБОП в Калуше Ивано-Франковской области провели операцию по задержанию многочисленной группы лиц, которые на одной из улиц города собрались на так называемую “сходку”. По его словам, стражам порядка стало известно, что участники этой встречи намерены средствами физического влияния выяснить между собой, кто из определенных «кандидатов» может возглавить преступные круги в пределах области. Дело в том, сообщил В.ГУЛЬТЯЙЧУК, что все предшественники, которые назывались такими ранее, усилиями милиции Прикарпатья были арестованы в прошлом и позапрошлом годах.

С целью недопущения совершения преступлений и нежелательного развития событий - а “стражи порядка владели достоверной информацией о том, что некоторые участники сходки вооружены”, было принято решение принять превентивные меры.

Как сообщил руководитель прикарпатского УБОП полковник милиции Владимир БУЛЬБА, бойцы спецподразделения без единого выстрела задержали 17 человек.

У задержанных и в салонах их автомобилей милиционеры выявили и изъяли обрез охотничьего ружья, нож и 4 единицы средств травматического действия. За незаконное обращение с оружием (речь идет об обрезе и ноже, который признан холодным оружием) возбуждены уголовные дела. Средства травматического действия направлены на экспертизу. Почти все задержанные ранее судимы, самому старшему из них 40 лет, самому младшему – 19.