Мэр Симферополя выписал себе 161 тысячу премиальных

Контрольно-ревизионное управление в АРК проводит проверку в Симферопольском горисполкоме по факту получения городским головой Симферополя Геннадием БАБЕНКО денежных премий в размере 161 тыс. грн.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в АРК.

Согласно сообщению, Симферопольский городской голова Г.БАБЕНКО в период с 26 ноября 2008 года по 26 августа 2009 года "за образцовое выполнение служебных обязанностей" лично подписал и получил денежные премии на общую сумму 161 тыс. грн. Деньги получены из бюджета городского совета.

Вместе с тем, 26 ноября 2008 года Кабинет министров Украины принял постановление № 1036, в котором пунктом 11 временно запретил выплату премиальных государственным служащим за образцовое выполнение служебных обязанностей до стабилизации экономической ситуации в стране.

"Данный факт является показателем уровня глубины морального разложения власти города. Каждый симферополец, идя по пыльным улицам либо разоренным скверам, ежедневно лично убеждается в образцовости выполнения своих служебных обязанностей Симферопольским городским головой", - подчеркивается в сообщении ГУ МВД в АРК.

По результатам ревизии по данному факту крымская милиция обещает возбудить уголовное дело.