Стельмах: в прошлые годы мы покупали валюту, теперь продали

Национальный банк Украины не осуществлял новой эмиссии гривни.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил вчера на пресс-конференции председатель Национального банка Украины Владимир СТЕЛЬМАХ.

«Я вам ответственно заявляю, мы никакой эмиссии не осуществляли, – сказал В.СТЕЛЬМАХ. – Мы в прошлые годы покупали валюту, тратили эмиссию. Теперь мы продали валюту, получили деньги… Мы назад в виде рефинансирования эти деньги отдавали».

По данным председателя Нацбанка, с октября 2008 года НБУ из своих золотовалютных резервов продал около 20 млрд. долл. по курсу 7 грн./долл., при этом покупалась эта валюта в среднем по 5,10 грн./дол. «Вот мы и назад отдали деньги в экономику в виде рефинансирования, в виде монетизации ОВГЗ и т.д.», – сказал В.СТЕЛЬМАХ.

При этом он отметил, что объем выданного Нацбанком рефинансирования составляет около 79 млрд. грн., а монетизация правительственных бумаг – около 38 млрд. грн.

«Ничего не давали, поэтому и такая инфляция. Если бы давали новую эмиссию, то инфляция была бы не 8,5%», – сказал В.СТЕЛЬМАХ.