Прекратить мелкие валютные кредиты надо было еще в 2006-2007 гг.

Министр экономики Украины Богдан ДАНИЛИШИН считает, что банки в Украине должны были прекратить выдачу мелких валютных кредитов еще в 2006-2007 годах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на брифинге.

«Я думаю, что если бы Нацбанк отказался от валютного кредитования еще в 2006-2007 годах и не проводил такую политику, особенно мелкого валютного кредитования, то мы не имели бы такого высокого скачка индекса потребительских цен в 2007 году и в начале 2008 года… Думаю, что надо было думать об этом раньше», – заявил министр экономики.

Как сообщали СМИ, 4 сентября на закрытом совещании в Нацбанке регулятор объявил о намерении полностью запретить валютное кредитование не только населения, но и предприятий.

"Как переходной вариант, наверное, оставим какие-то виды валютного кредитования. Но решили, что если отменять, то отменять все", – подтвердил высокопоставленный источник в НБУ. Дату запрета он называть не стал, отметив, что этот вопрос находится в ведении исполнительного директора по валютному регулированию Анатолия БАЛЮКА.