Журналисты требуют возбудить уголовное дело против Ткаченко

Парламентские журналисты требуют возбудить уголовное дело против члена фракции КПУ Александра ТКАЧЕНКО по факту препятствования работе съемочной группы телеканала СТБ.

Об этом идет речь в обращении журналистов к парламенту, фракции КПУ, Генеральной прокуратуре и МВД, распространенному сегодня.

В обращении напоминается, что 1 сентября в кулуарах Верховной Рады произошел инцидент между А.ТКАЧЕНКО и съемочной группы телеканала СТБ. В частности, в ответ на один из вопросов народный депутат вырвал из рук журналистки телеканала Ольги ЧЕРВАКОВОЙ микрофон и бросил с лестницы, в результате чего техническое оборудование было разбито.

“Мы, журналисты, аккредитованные в Верховной Раде Украины, возмущены поведением вашего коллеги. Мы считаем, что в действиях Александра ТКАЧЕНКО были все признаки уголовного преступления по статье 171 Уголовного кодекса Украины «Препятствие законной профессиональной деятельности журналистов», - идет речь в заявлении.

Кроме того, журналисты расценивают поступок А.ТКАЧЕНКО как “проявление давления на свободу слова и пренебрежение не только к журналистам, но и к их зрителям, то есть, к вашим избирателям”.

Журналисты также выразили возмущение заявлением лидера КПУ Петра СИМОНЕНКО о том, что журналистка якобы сама спровоцировала агрессивное поведение депутата. “Подобные заявления не к лицу представителям парламентской партии, которая уважает себя и своих избирателей и декларирует преданность принципам свободы и демократии”, - говорится в заявлении.

Журналисты требуют дать решительную и принципиальную оценку поведению А.ТКАЧЕНКО, прекратить дискредитацию съемочной группы СТБ, унижающую всех журналистов, которые освещают деятельность Верховной Рады, и дезавуировать предыдущее заявление П.СИМОНЕНКО по поводу инцидента.

“В случае отклонения этих требований мы будем рассматривать возможность бойкота законодательных инициатив фракции Коммунистической партии и отдельных ее представителей. Мы обращаемся ко всем народным депутатам, Генеральной прокуратуре, Министерству внутренних дел и общественности с призывом добиваться скорейшего возбуждения уголовного дела по ст. 171 Уголовного кодекса Украины, и последующего ее всестороннего и быстрого расследования”, - отмечается в заявлении.

Заявление подписали 48 журналистов, аккредитованных в парламенте.