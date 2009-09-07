Профсоюзы не допустят повышения цен на газ без компенсаций

Национальный форум профсоюзов Украины будет обжаловать любые попытки повысить цены на газ для населения, если правительство не обеспечит людям соответствующих компенсаций.

Об этом заявил председатель НФПУ Мирослав ЯКИБЧУК, комментируя заявление директора департамента внешнеэкономических связей НБУ Сергея КРУГЛИКА о том, что цены на газ согласно новой договоренности с МВФ будут повышены с 1 октября 2009 года. Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе НФПУ.

«Наши условия вполне прозрачны и законны. Во-первых, правительство должно обосновать повышение цен для населения и четко объяснить, куда пойдут полученные деньги. Во-вторых, рост цен должен сопровождаться правительственной программой компенсации потерь гражданам, которая бы дифференцировала оплату газа в зависимости от уровня семейного дохода», – подчеркнул М.ЯКИБЧУК.

По его словам, без указанных мер повышение цен на газ лишь ускорит обнищание людей труда.

«Если наши условия не выполнят, НФПУ будет противостоять повышению цен всеми способами – от судебных исков до многотысячных протестных акций», – добавил профсоюзный лидер.

Как сообщал УНИАН, повышение цены на газ для населения с 1 сентября 2009 года было согласовано Украиной с Международным валютным фондом, и соответствующий пункт был внесен в откорректированную в июле программу сотрудничества Украины и МВФ.

Однако 25 августа премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что в 2009 году цена на газ для населения не будет повышаться.

26 августа министр топлива и энергетики Юрий ПРОДАН заявил, что повышение цены на газ для населения с 1 сентября с.г. может не состояться, поскольку это вопрос не согласован с профсоюзами. При этом он отметил, что профсоюзы на сегодняшний день не поддерживают повышения цены на газ для населения.

31 августа Окружной административный суд г.Киева удовлетворил иск НФПУ, в котором было обжаловано постановление НКРЭ №811 «Об утверждении розничных цен на природный газ, который используется для потребностей населения» от 9 июля 2009 года. Постановлением предусматривалось повышение цены газа для населения на 20% с сентября с.г. и на 20% ежеквартально, начиная с января 2010 года.

Сегодня, 7 сентября, С.КРУГЛИК сообщил, что Украина и Международный валютный фонд (МВФ) в рамках сотрудничества договорились, что цены на газ для населения будут повышены с 1 октября 2009 года.