Тимошенко: никаких споров по газу между Украиной и Россией нет

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что между Украиной и Россией не существует никаких разногласий по контракту о поставке и транзите российского газа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сообщила сегодня на брифинге в Кабинете Министров.

«Никаких споров между Россией и Украиной по природному газу – ни по его транспортировке, ни по тарифам на транзит, ни по тарифам на газ – не существует. Все разногласия и конфликты – в головах великих украинских политиков. В головах, потому что в этих головах хаос, разброд и желание брать взятки», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр подчеркнула, что в настоящее время в газовых отношениях между Украиной и Россией существует порядок, установленный контрактом.

«Нам больше не нужно ничего подписывать ни в начале года, ни в конце этого года, потому что контракт автоматически действует десять лет, а цена на газ и на транзит устанавливается каждый квартал, и цена на природный газ в первом квартале 2010 года будет определяться по формуле без каких-либо дополнительных подписаний», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При этом она напомнила, что, в соответствии с условиями контракта, ставка на транзит в 2010 году будет увеличена на 50-80%. «Такое расхождение – от 50 до 80% – зависит от цены на нефть и нефтепродукты, потому что в формульном подходе как раз цена на транзит и на газ опирается на цену на нефть, газойль и мазут», – уточнила глава правительства.

«Украина и Россия работают в системе поставок газа прогнозированно, спокойно, без какой-либо истерии», – подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.