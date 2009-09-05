В Джанкое с пищевым отравлением госпитализированы уже 163 ребенка

В Джанкое с предварительным диагнозом «гастроэнтероколит» госпитализированы уже 163 воспитанника 8 дошкольных заведений города, 2003-2008 годов рождения.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, 55 детей находятся в состоянии средней степени тяжести, 108 – легкой.

Специалисты республиканской, городской СЭС и персонал медучреждения осуществляется комплекс регламентированных санитарно-гигиенических, противоэпидемических и лечебных мероприятий.

В райцентре с целью проверки сложившейся санитарно-эпидемической ситуации, локализации, стабилизации и ликвидации последствий чрезвычайной ситуации работает правительственная комиссия во главе с министром здравоохранения Василием КНЯЗЕВИЧЕМ.

Как сообщал УНИАН, первый ребенок в Джанкое был госпитализирован в больницу в 8.00 3 сентября.

Джанкойская межрайонная прокуратура возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.325 Уголовного кодекса Украины. По данным прокуратуры Крыма, обнаружены нарушения со стороны «ответственных лиц, допустивших поступление в детсады продуктов питания без необходимых документов».