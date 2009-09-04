Мэр Симферополя заявляет, что занимает свою должность законно

Геннадий БАБЕНКО утверждает, что занимает должность мэра Симферополя законно.

«У меня было несколько судов – десятка, наверное, три-четыре, – прокуратура раз двадцать проверяла, если бы что-то нашли, давно бы, наверное, я бы не работал», – сказал Г.БАБЕНКО, комментируя УНИАН заявления Геннадия МОСКАЛЯ о том, что Г.БАБЕНКО незаконно занимает пост городского председателя.

На днях Г.МОСКАЛЬ, который теперь занял должность начальника милиции Крыма – заместителя главы МВД, обратился к прокурору автономии с просьбой возбудить в отношении Г.БАБЕНКО уголовное дело по статье «самовольное присвоение властных полномочий или звания должностного лица, соединенное с совершением каких-либо общественно опасных деяний», и вынести постановление об отстранении его от обязанностей мэра Симферополя на период следствия. Ранее, работая постоянным представителем Президента Украины в Крыму, а потом – будучи первым заместителем парламентского Комитета по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией, народным депутатом страны, Г.МОСКАЛЬ неоднократно заявлял о нелегитимности Г.БАБЕНКО и добивался перевыборов мэра Симферополя.

«Он всегда об этом говорит!», – сказал Г.БАБЕНКО.

«Я считаю (что, обращения МОСКАЛЯ) обычный очередной пиар. Более того, политический заказ, как я понимаю», – заявил Г.БАБЕНКО.

«У меня есть решения апелляционных судов Автономной Республики Крым от 18 апреля 2006 года и 20 апреля 2006 года, которые обязывают территориальную избирательную комиссию в срок до 21 апреля 24.00 подвести итоги голосования и объявить итоги выборов, что комиссия и сделала. Всё! И никто эти решения судов не отменял», – сказал Г.БАБЕНКО.

Комментируя решения судов, о которых упоминал Г.МОСКАЛЬ, Г.БАБЕНКО повторил: «Решения Апелляционного суда никто не отменял, поэтому они остаются в силе, поэтому всё, что там творят дальше, – это уже из (области) фантастики и практики работы наших судов». При этом он отметил: ученые уже сбились, «как можно один и тот же закон читать по-разному».

*** Г.МОСКАЛЬ обратился в прокуратуру в связи с недавним решением Апелляционного суда Крыма «в отношении председателя Симферопольской городской территориальной избирательной комиссии Владимира КРЫЛОВА и вступлением обвинительного приговора в законную силу».

По данным пресс-службы милиции автономии, 9 июня 2006 года Железнодорожный районный суд Симферополя признал недействительными выборы мэра, а решение Симферопольской ТИК о регистрации Г.БАБЕНКО городским председателем и обнародование результатов выборов - противоправными и отменил их. Апелляционный суд Крыма, Высший административный суд Украины, Верховный суд Украины оставили решение в силе, заявили в милиции.

13 февраля 2008 года народный депутат Украины МОСКАЛЬ зарегистрировал проект постановления Верховной Рады «О проведении внеочередных выборов Симферопольского городского председателя».

10 апреля 2008 года на совместном заседании комиссии ВР Украины и ЦИК решили, что по ситуации в Симферополе принимать решение должен Центризбирком. Проект постановления ВР отклонили, материалы переданы в ЦИК.

Центризбирком несколько раз собиралась, но пока не принял решения о назначении выборов мэра Симферополя, отметили в пресс-службе милиции автономии.