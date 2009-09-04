Ехануров встретился с мэром лондонского Сити

Первый заместитель главы Секретариата Президента Украины Юрий ЄХАНУРОВ заверил лорд-мэра лондонского Сити Иана ЛУДЕРА, что для иностранных инвесторов в Украине обеспечены благоприятные условия.

Как сообщили УНИАН в Главной службе информационной политики Секретариата Президента, встреча Ю.ЕХАНУРОВА с делегацией лондонского Сити (Великобритания) состоялась сегодня в Киеве. В ходе встречи стороны обменялись мнениями о развитии экономической ситуации в Украине, об отношениях Украины с Международным валютным фондом и др. Речь шла также о возможностях двустороннего торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

И.ЛУДЕР высказал интерес к развитию сотрудничества, в первую очередь, в сфере реализации крупных инфраструктурных проектов в Украине.

По этому поводу Ю.ЕХАНУРОВ отметил актуальность вопроса участия иностранного капитала в реализации инфраструктурных проектов в нашей стране и напомнил – для иностранных инвесторов в приоритетном порядке обеспечиваются благоприятные условия.

Первый заместитель главы Секретариата Президента отметил важность взаимодействия в подготовке к проведению в Украине финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года, реализации проектов в агропромышленной и машиностроительной отраслях.

Стороны также обсудили вопросы возможности развития государственно-частного партнерства.