Жванецкий стал профессором

Решением Ученого совета Одесского Национального морского университета писателю-юмористу Михаилу ЖВАНЕЦКОМУ, ранее закончившему учебу в этом вузе с «красным» дипломом по специальности инженер-механик подъемно-транспортного оборудования портов, вручен второй диплом Почетного профессора университета.

Как передает корреспондент УНИАН, на торжественной церемонии ректор ОНМУ Ирина МОРОЗОВА вручила М.ЖВАНЕЦКОМУ диплом и профессорскую мантию.

Как заявил М.ЖВАНЕЦКИЙ, "не знаю, как буду себя чувствовать в этом звании, но очень приятно, что любимый вуз удостоил меня такой чести. Если бы мне пришлось читать лекцию, я бы уделил главное внимание взаимоотношениям людей. Это самое важное, чему научила меня работа в Одесском порту и вся последующая жизнь".