В Донецкой области перевернулся автобус с шахтерами: 8 раненых

В Донецкой области в результате дорожно-транспортного происшествия получили травмы 8 горняков.

Как сообщила УНИАН начальник пресс-службы Территориального управления Госгорпромнадзора по Донецкой области Марина НИКИТИНА, ДТП произошло в 16.05 3 сентября. «На участке автодороги Гродовка - Димитрово в Селидовском районе Донецкой области водитель микроавтобуса, перевозивший после смены горняков, не справился с управлением. Микроавтобус перевернулся и врезался в дерево», - сказала М.НИКИТИНА.

По ее словам, в результате ДТП нетяжелые травмы и ушибы получили 8 работников ООО «Донуглепоставка» (ГП «Селидовуголь»). Всем им оказана медицинская помощь.

М.НИКИТИНА акцентировала, что в связи с тем, что ДТП произошло по дороге с места работы горняков, Теруправление Госгорпромнадзора проведет расследование данного происшествия.