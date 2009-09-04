Рекордную выручку принесло Голливуду лето-2009

Лето 2009 года стало для голливудских студий рекордным по кассовым сборам - их выручка, как пишет в пятницу Variety, составила 5,8 миллиарда долларов.

Больше всего принес, предсказуемым образом, "Гарри Поттер и Принц-полукровка": он один выручил почти миллиард, а точнее - 907,7 миллиона долларов, из которых 613 пришлось на международный прокат. Как выразился представитель российского прокатчика "Каро-фильм" перед московской премьерой, "нет смысла говорить о кризисе, когда речь идет о Гарри Поттере".

Второе место занимает мультфильм "Ледниковый период 3: эра динозавров". В международном прокате приключения саблезубой белки с орешком оказались даже более востребованными, чем приключения тинейджеров с волшебными палочками, и собрали 640 миллионов долларов. Итоговая цифра вместе с выручкой в США - 833,4 миллиона долларов. За ним с небольшим отрывом следуют "Трансформеры 2: Месть падших" (829,2 миллиона долларов).

Таким образом, этим летом, невзирая на кризис, был побит рекорд лета-2007, когда в прокат выходили очередные "Пираты Карибского моря", "Человек-паук", "Шрек" и первые "Трансформеры". Стоит отдельно отметить, что все три призовых места в турнирной таблице заняли картины с порядковым номером в названии: шестой "Гарри Поттер", третий "Ледниковый период", вторые "Трансформеры".

Важно также, что в десятке лидеров целых два мультфильма: помимо "Ледникового периода", в ней на пятом месте фигурирует "Вверх!" с выручкой в 446 миллионов долларов.

Сборы внутри Америки также превысили результаты 2007 года, правда, не на семь процентов, как международная выручка, а всего на один процент.

РИА Новости