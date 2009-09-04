Гурвиц: "Открыта лучшая в Украине детская поликлиника"

В Одессе открылась современная детская поликлиника, персонал которой сможет обслуживать до 23 тысяч детей в течение года.

Как передает корреспондент УНИАН, на церемонии открытия руководитель городского управления здравоохранения Елена ЯКИМЕНКО заявила, что «поликлиника №6 вполне соответствует всем европейским требованиям».

Строительство детского медучреждения, рассчитанного на оказание медицинской помощи детям Киевского, Малиновского и Приморского районов Одессы, обошлось городской казне в 20 млн. грн. - без стоимости оборудования. В новой поликлинике имеются три педиатрических отделения, в которые входят 28 педиатрических участков. Медицинскую помощь будут оказывать квалифицированные врачи-педиатры и медсестры.

Поликлиника оснащена современным оборудованием, в частности производства харьковского завода «Квант». В здании имеются также необходимые вспомогательные помещения и конференц-зал для проведения научно-практических конференций и семинаров.

Как отметил на открытии мэр Одессы Эдуард ГУРВИЦ, эта «детская поликлиника - лучшая в Украине. То, что делается для детей, должно происходить не по остаточному принципу, а в первую очередь». Он отметил, что в скором времени планируется открытие городских поликлиник в Приморском и Суворовском районах города, также «будет улучшено оснащение существующих больниц, поликлиник и родильных домов».