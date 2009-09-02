На межбанке торги по доллару открылись ростом котировок
11:12, 02 сентября 2009Общество
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Евро тоже ушло вверх
Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись ростом котировок – 8,5370/8,5740 грн./долл., цены на российскую валюту поднялись до 0,2667/0,2684 грн./рубль, котировки по евро-гривне ушли вверх – 12,1425/12,1790 грн./евро.
Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», на международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар упали – 1,4218/1,4220 долл./евро (вторник – 1,4362/1,4364 долл./евро).
Во вторник Национальный банк Украины вышел на рынок с интервенцией по валютной паре доллар-гривня по курсу 7,90/8,01 грн./долл.
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