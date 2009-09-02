На межбанке торги по доллару открылись ростом котировок

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись ростом котировок – 8,5370/8,5740 грн./долл., цены на российскую валюту поднялись до 0,2667/0,2684 грн./рубль, котировки по евро-гривне ушли вверх – 12,1425/12,1790 грн./евро.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», на международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар упали – 1,4218/1,4220 долл./евро (вторник – 1,4362/1,4364 долл./евро).

Во вторник Национальный банк Украины вышел на рынок с интервенцией по валютной паре доллар-гривня по курсу 7,90/8,01 грн./долл.