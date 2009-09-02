У Тимошенко будут проблемы с четвертым траншем МВФ?

Вчера в Украину прибыла техническая миссия Международного валютного фонда, которая должна выяснить, соответствует ли проект госбюджета на 2010 год его условиям. Как выяснило издание "Коммерсантъ-Украина", миссия фонда уже недовольна выделением Нацбанком 9,8 млрд грн на финансирование Евро-2012 и отказом повысить с 1 сентября тарифы на газ для населения. Эксперты уверены, что угроза замораживания отношений с фондом является реальной.

В Киев по приглашению Кабинета министров прибыла миссия Международного валютного фонда (МВФ) из трех человек во главе с Джейлой Пазарбазиолу. Визит миссии продлится с 1 по 4 сентября. "Вы знаете, что в ближайшее время правительство намерено подать в парламент проект госбюджета на 2010 год. Поэтому задачей миссии является изучение этого документа",– рассказал Ъ собеседник в фонде.

Премьер-министр Юлия Тимошенко еще 19 августа сообщила о том, что обратилась в МВФ с просьбой об оказании Украине помощи в формировании проекта госбюджета на 2010 год. В Минфине уже признают, что переговоры с МВФ по выделению четвертого транша будут трудными. По словам заместителя министра финансов Валерия Алешина, сложности могут быть связаны с необходимостью обсуждения внесения изменений в бюджет-2009 и предельного размера госдолга.

Более пессимистичную оценку дал источник издания, близкий к переговорам: "Миссия МВФ разобралась в ситуации всего за два часа работы. Мало того, что проект бюджета не готов, так еще и ситуация сейчас хуже, чем на момент предоставления третьего транша: парламент преодолел вето на изменения в закон "О Нацбанке" о выделении 9,8 млрд грн на Евро-2012, а повышение цены газа для населения с 1 сентября отменено". Эти вопросы уже 3 сентября будут обсуждаться мониторинговым комитетом в составе МВФ, Кабинета министров, Нацбанка, секретариата президента и Нацкомиссии регулирования электроэнергетики. "В лучшем случае миссия уедет, а из европейского департамента МВФ придет резкое письмо с указанием изменений и сроков их выполнения. Но создается впечатление, что в МВФ понимают, что выполнение требований тормозится приближением выборов президента. И у них нет уверенности в успешной работе над ошибками",– сказал он.

Эксперты отмечают, что невыполнение условий меморандума с МВФ отложит выплату четвертого транша на 2010 год. "Скорее всего, МВФ окончательно не откажется от сотрудничества с Украиной, а кредитная программа просто может быть приостановлена до завершения президентских выборов",– говорит аналитик ИК Concorde Capital Никита Михайличенко. "МВФ обычно избегает сотрудничества в предвыборный период, а для Украины это особенно актуально. Тем более нынешняя экономическая ситуация лучше, чем в начале года, и перенос транша не означает угрозы дефолта страны",– говорит аналитик ИК Dragon Capital Елена Белан. По оценкам эксперта, еще одной причиной переноса транша может стать повышение социальных выплат, чего добивается Партия регионов.

В феврале после отказа правительства уменьшить дефицит госбюджета МВФ также заморозил сотрудничество с Украиной. В результате второй транш кредита, выдача которого была запланирована на середину февраля, был получен лишь в начале мая. Четвертый транш кредита МВФ ранее ожидался в ноябре.