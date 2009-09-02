Плательщики налога на прибыль могут вносить в бюджет авансовые платежи

Народный депутат Украины Олег ЛЯШКО (БЮТ) предлагает плательщикам налога на прибыль предприятий вносить в бюджет авансовые платежи.

Это предусмотрено проектом закона №5082 от 1 сентября 2009 г., текст которого размещен на официальном сайте Верховной Рады.

«На протяжении отчетного года плательщики налога, за исключением нерезидентов и производителей сельскохозяйственной продукции, платят в бюджет в первый и третий месяц каждого календарного квартала авансовые взносы из налога на прибыль, определенные как 1/12 суммы начисленного налога на прибыль за предыдущий календарный год», - сказано в законопроекте.

Авансовые взносы платятся в бюджет до 20 числа первого и третьего месяцев каждого календарного квартала. Плательщик налога уменьшает сумму начисленного налога на прибыль отчетного периода на сумму авансового взноса, предварительно оплаченного на протяжении такого отчетного периода. В случае, когда сумма оплаченного авансового взноса превышает сумму налоговых обязательств этого плательщика налога за отчетный период, разница переносится в уменьшение налоговых обязательств будущих налоговых периодов.