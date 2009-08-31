Донецкий губернатор об Ахметове, Донбасс-Арене, Львове и Киеве

Президент испанского футбольного клуба «Барселона» Хоан ЛАПОРТА выразил восхищение новым донецким стадионом «Донбасс Арена».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал сегодня на праздничном приеме по случаю открытия стадиона председатель Донецкой облгосадминистрации Владимир ЛОГВИНЕНКО.

По его словам, 29 августа на церемонии открытия «Донбасс Арены» присутствовал президент ФК «Барселона» Х.ЛАПОРТА и «он высказал восхищение - я такого не видел!». Президента испанского футбольного клуба восхитили как само инженерное сооружение, так и те праздничные действия, которые были подготовлены во время церемонии открытия стадиона, объяснил В.ЛОГВИНЕНКО.

В свою очередь губернатор поблагодарил президента ФК «Шахтер» Рината АХМЕТОВА за такой прекрасный подарок региону. «Я искренне хочу поблагодарить в первую очередь Рината Леонидовича АХМЕТОВА за то, что он принял решение и воплотил его в самые короткие сроки», - сказал В.ЛОГВИНЕНКО, отметив: «мы на сегодня видим, насколько трудно идут процессы (строительства стадионов к Евро-2012 - УНИАН) во Львове и в Киеве».

По мнению губернатора, в Донецке «грамотно была организована работа на строительной площадке, уникальные инженерные и архитектурные решения были воплощены в эту идею, в этот проект».

«Еще раз говорю, что подобного в Украине нет, и я вам смело могу сказать - и не будет. И мы эти гордимся, что именно в Донецке построено такое сооружение», - заключил В.ЛОГВИНЕНКО.