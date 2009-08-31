До праздника сыра осталось три дня

В городе Шостка Сумской области в День города, 3 сентября состоится праздник сыра.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в администрации Шосткинского гормолкомбината, который выпускает сыры под торговой маркой «Шостка».

Праздник сыра в этом городе пройдет впервые, хотя в недалеком прошлом гормолкомбинат не без успеха проводил здесь праздники мороженного.

Посетителей праздника сыра ждут конкурсы, дегустация, также будет организована фирменная торговля.

Недавно продукция предприятия получила высокие оценки по результатам сравнительного тестирования, проведенного Научно-исследовательским Центром независимых потребительских экспертиз «Тест», отметили в администрации завода.