Эксперты подсчитали ущерб от мирового кризиса
Говорят: знали, что много, но чтобы так...
Эксперты попытались найти ответ на вопрос, сколько стоит глобальный финансовый кризис. По их расчетам, ущерб мировой экономики составит 10,5 триллионов долларов, сообщает газета Die Welt.
"Мы предполагали, что кризис обойдется в гигантскую сумму, но итоги расчетов нас просто потрясли", - заявил изданию главный экономист Commerzbank Йорг Кремер. Это значит, добавил он, что в среднем на каждого жителя планеты приходится более 1500 долларов.
B банковской системе ущерб составил 1,6 триллиона долларов. В результате ипотечного кризиса и падения стоимости жилых домов только в США и Великобритании потери составили 4,65 триллиона долларов. Что касается Германии, то потери ее народного хозяйства в результате кризиса оцениваются в 237 миллиардов долларов.
Несмотря на возможный рост потерь в ближайшее время, эксперты с оптимизмом смотрят в будущее. Экономический спад приостановлен, считает Кремер. Стоимость жилых домов в США прекратила снижаться, банки получили "свежий капитал" в размере 1,3 триллиона долларов. Кризис пока не миновал, но его острота заметно снизилась.