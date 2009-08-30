В жилом автофургоне обнаружены семь трупов

В США в жилом автофургоне обнаружили семь тел. Два человека доставлены в больницу с тяжелыми ранами, передает Associated Press.

Происшествие случилось в г.Брунсвик (штат Джорджия) в месте, в котором располагаются около сотни мобильных домов. По заявлению полицейских, некоторые из тел уже опознаны, однако обстоятельства происшедшего и ход следствия не раскрываются.

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