В жилом автофургоне обнаружены семь трупов
14:25, 30 августа 2009Общество
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Происшествие в штате Джорджия
В США в жилом автофургоне обнаружили семь тел. Два человека доставлены в больницу с тяжелыми ранами, передает Associated Press.
Происшествие случилось в г.Брунсвик (штат Джорджия) в месте, в котором располагаются около сотни мобильных домов. По заявлению полицейских, некоторые из тел уже опознаны, однако обстоятельства происшедшего и ход следствия не раскрываются.
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