В Сумской области завершается восстановление храма Мазепы

В селе Константинов Недригайловского района Сумской области завершается восстановление Свято-Успенского храма начала XVIII века, построенного еще Иваном Мазепой. По этому поводу в день большого православного праздника – Успения Пресвятой Богородицы – здесь были освящены купола церкви и проведено праздничное богослужение, которое осуществил управляючий архиерей Сумской епархии УПЦ КП епископ МЕФОДИЙ.

Как передает корреспондент УНИАН, в открытии храма приняли участие народный депутат Украины Петр ЮЩЕНКО, заместитель председателя Сумской облгосадминистрации Олег МЕДУНИЦА, представители местной власти и жители села.

П.ЮЩЕНКО, под руководством которого на средства меценатов два года назад начались реставрационные работы, обращаясь к присутствующим, напомнил духовную сущность праздника Успения Пресвятой Богородицы и пожелал «силы и мужества, веры и любви». Кроме того, брат главы государства во время своего выступления подчеркнул важность существования в Украине поместной церкви.

Сейчас восстановительные работы еще продолжаются, но после их завершения храм Успения Пресвятой Богородицы будет передан на баланс Сумской епархии УПЦ КП.

По случаю праздника и освящения храма состоялся крестный ход, в котором приняли участие около 400 верующих, в том числе около 30 священников УПЦ КП. Представители казацких организаций Сумской области подарили храму икону Великомученицы Варвары.