В Черниговской области горело здание бывшей кожгалантерейной фабрики

В 04.35 28 августа в Черниговской области, в городе Прилуки, на территории бывшей кожгалантерейной фабрики ООО „Вербена”, в двухэтажном здании, в чердачном помещении, вследствие поджога неустановленным лицом возник пожар с распространением огня на кровлю склада.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, вследствие пожара сгорели и повреждены 700 кв. м кровли на двух зданиях. В 08.50 силами 7 отделений Государственной пожарной охраны МЧС пожар был ликвидирован. Жертв и пострадавших нет. На месте работала опергруппа Главного облуправления МЧС.