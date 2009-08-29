Военному госпиталю присвоено имя Войно-Ясенецкого

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО присвоил 386-му военному госпиталю Военно-медицинского клинического центра Крымского региона имя Святителя Луки (профессора В.Ф.Войно-Ясенецкого).

Текст Указа размещен на официальном сайте главы государства.

“Присвоить 386-му военному госпиталю Военно-медицинского клинического центра Крымского региона имя Святителя Луки (профессора В.Ф.Войно-Ясенецкого) и в дальнейшем именовать его – 386-й военный госпиталь имени Святителя Луки (профессора В.Ф.Войно-Ясенецкого) Военно-медицинского клинического центра Крымского региона”, - говорится в указе.

Госпиталю присвоено имя Святителя Луки с целью увековечения памяти Валентина (в Указе ошибочно значится "Владимира". - Ред.) Войно-Ясенецкого (Святителя Луки) – выдающегося религиозного деятеля, знаменитого хирурга, и учитывая высокий профессионализм, весомый вклад в укрепление здоровья военнослужащих и ветеранов Вооруженных Сил Украины личного состава 386-го военного госпиталя Военно-медицинского клинического центра Крымского региона.

Архиепископ Лука (в миру Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий, 1877-1961) - хирург и духовный писатель. После окончания Киевского медуниверситета - участник русско-японской войны, с марта 1917 г. - главный врач городской больницы Ташкента, где в начале 20-х годов тайно рукоположен в епископы. В 20-30-х годах неоднократно арестовывался. В годы войны, будучи в ссылке в Красноярском крае, работал консультантом всех госпиталей края и главным хирургом эвакогоспиталя (в Красноярске в 2005 г. открыт музей). С мая 1946 года - архиепископ Симферопольский и Крымский. Лауреат Сталинской премии по медицине в 1946 году.

Канонизирован Русской православной церковью в сонме новомучеников и исповедников.